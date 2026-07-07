Фекални бактерии бъкат във водата на чешма до селско школо

ФЕКАЛНО ЗАМЪРСЕНА ВОДА ТЕЧЕ ОТ СЕЛСКАТА ЧЕШМА В БЛИЗОСТ ДО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“ ВЪВ ВОДОЛЕЙ.

Лабораторен анализ установил, че животворната течност не отговаря на санитарните изисквания. Изследванията показват наличие на 27±3/100 КОЕ/ml колиформи и 11±1 КОЕ/ml микробно число.

За наличието на бактериите става ясно от мониторинга на РЗИ за качеството на питейната вода, ползвана от населението на областта в периода 16 – 30 юни.

Сходен проблем е засечен и при чешмата в центъра на Леденик и тази в центъра на Шемшево. Пробите са показали ентерококи при двете съоръжения, като стойностите са съответно 8±1/100 КОЕ/ml и 7±1/100 КОЕ/ml.

От здравното ведомство са издали предписание на кметовете на трите населени места за обозначаване на местните водоизточници с траен надпис „Водата е лоша за пиене“.

Междувременно 16 села в региона продължават да са на режимно водоподаване. Сред тях са населени места в общините Велико Търново, Павликени, Елена и Свищов.

Галина ГЕОРГИЕВА