Футболен турнир за деца за Купата на кмета събира отбори от Горна Оряховица, Лясковец и Павликени

Отбори от Горна Оряховица, Лясковец и Павликени ще вземат участие във футболния турнир за Купата на кмета за деца, родени през 2015 и 2018 г.

Спортната надпревара се организира по проект на Община Горна Оряховица „ТАЛАНТИ GO”, финансирана по Програма „Образование“ 2021–2027.

Участие ще вземат четири отбора – домакините от „Локомотив“ Горна Оряховица, „Таланти ГО“, „Левски“ – Лясковец, и „Павликени“.

Турнирът ще се проведе на 8 юли на изкуствения терен до стадион „Локомотив“. Мачовете ще се играят по системата „всеки срещу всеки“, като всички срещи ще бъдат с продължителност две полувремена по 20 минути. След изиграването на всички двубои ще бъде изготвено крайното класиране, което ще определи подреждането от първо до четвърто място.

За всички участници организаторите са предвидили отличия, като отборите ще получат медали според крайното класиране. Ще бъдат връчени и индивидуални награди за най-добър вратар, най-добър защитник, най-техничен футболист и голмайстор на турнира.

Организатор и домакин на спортната проява е Футболен клуб „Локомотив“ – Горна Оряховица. Надпреварата носи името „Купата на кмета“ и има за цел да даде възможност на младите футболисти да покажат своите качества, да натрупат игрови опит и да се насладят на футболните емоции.

Организаторите се надяват турнирът да се превърне в истински спортен празник както за децата, така и за всички любители на футбола. В период, когато футболът отново е във фокуса на спортния свят и вдъхновява милиони фенове, подобни инициативи дават възможност и на най-малките таланти да бъдат част от магията на играта и да създадат незабравими спомени на терена, казват организаторите.