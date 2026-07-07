Хороскоп, 8 юли: В личен план и в любовта нещата вървят по вода

В сряда Луната е в Овен и е в хармоничен аспект с Венера, който ни зарежда с енергия и чар, с творчески хъс и желание да търсим красивата страна на живота. В личен план и в любовта нещата вървят по вода. Луната е в напрегнат аспект с Меркурий, който предупреждава, че в общуването и деловата сфера ще хвърчат искри. Ретроградната фаза на Меркурий продължава да мъти водата, затова днес лесно можем да разберем някого погрешно или пък да се сблъскаме с технически повреди.

ОВЕН

Не тропайте по масата

Днес сте изключително чаровни и притегателни. Внимавайте обаче в службата до обяд – вашият инат може да ви вкара в остър спор с колеги или шефове. Пазете се от своята разсеяност. Не бързайте да налагате волята си със сила. Ситуациите днес се решават с усмивка и дипломация, а не с тропане по масата.

ТЕЛЕЦ

Бъдете предпазливи

В сряда е най-добре да останете малко на заден план на работното място и да довършите ангажиментите си в пълно уединение. Бъдете обаче изключително внимателни с портфейла си – има риск да направите грешна сметка при електронно плащане или да дадете пари назаем, които трудно ще си върнете. Предпазвайте се.

БЛИЗНАЦИ

Не вярвайте на обещания

Денят ви заварва в добро настроение. Мислите еднакво с хората около себе си. Отношенията в екипа на работното място са топли и ви дават крила. Внимавайте обаче на кого се доверявате. Информацията днес пристига със закъснение или пък е изкривена. Не вярвайте на празни обещания на хора, които ги изричат без никаква отговорност.

РАК

Внимавайте с пътуванията

Пред вас се разкриват прекрасни служебни възможности, които не бива да изпускате днес. Чувствате се силни и в кондиция за задачи и ангажименти. Настроението ви е приповдигнато и оптимистично. Внимавайте обаче, ако ви предстои пътуване или уреждане на юридически въпроси. Възможни са закъснения и някои неясноти.

ЛЪВ

Мислите за почивка

Днес мислите ви ще бъдат насочени към отпуски, пътувания, положителни емоции и преживявания. Няма нищо лошо в това, но ако ви предстоят и важни ангажименти на работното място, трябва да обърнете внимание и на тях. Пазете се от досадни колеги, които постоянно ви следят и ви питат докъде сте стигнали по дадени проекти.

ДЕВА

Неочаквани приходи

Ще ви зарадват неочаквани доходи от стара задача, която сте свършили и за която вече сте забравили. Сега имате възможността да вземете онова, което ви се полага. Можете да предназначите получената сума за лятната си почивка, вместо да я инвестирате в нещо, от което сега нямате нужда.

ВЕЗНИ

Позитивна среща

Очаква ви приятна среща с човек, на когото имате много голямо доверие. Ако срещата е в личен план и вие се нуждаете от съвет, този човек ще ви даде доста правилни насоки. Ако срещнете човека в служебния си път, не забравяйте да обсъдите стъпки, за които се колебаете. Той определено ще ви даде нужните инструкции какво да направите.

СКОРПИОН

Не бързайте

Работният ден започва с добра енергия и текущите задачи от графика ще ви спорят с лекота. Климатът в службата е приятен, а колегите ви подкрепят. Внимавайте обаче в детайлите. Не бързайте, за да не допуснете грешки. Обърнете внимание на здравето си, не се претоварвайте и си осигурете качествено разпускане вечерта.

СТРЕЛЕЦ

Късметът е с вас

Чудесен ден за хоби, спорт и забавления, а късметът ви следва на всяка крачка. В любовния живот обаче прехвърчат противоречиви искри. Може да излезе наяве старо недоразумение или любимият човек да прояви капризи. Не бързайте да вдигате скандали, а покажете обич и овладейте емоциите.

КОЗИРОГ

Премълчете

Срядата ви носи уют и чудесни възможности за леки подобрения в къщата, стига да не купувате скъпа техника. Внимавайте обаче при разговорите с роднини. Усещането за неразбиране ще е силно, а думите ви лесно могат да бъдат изтълкувани погрешно. Ще трябва да си премълчите, за да не влезете в още по-сериозни драми.

ВОДОЛЕЙ

Не приемайте

Днес сте изключително приказливи и лесно намирате общ език в ежедневието, а кратките пътувания ще ви донесат радост. Бъдете нащрек обаче, тъй като около вас витаят тайни интриги или фалшиви новини. Някой може умишлено да ви подведе с празни обещания за пари или съвместна работа. Кажете му, че по време на ретрограден Меркурий не можете да приемете.

РИБИ

Доходи

В сряда ще се зарадвате от добри новини, касаещи вашия бюджет. Някои от вас ще разберат за допълнително възнаграждение, което ще получат заради постигнати цели. Други ще се зарадват на повишение на работната си заплата. Усмихнете се, това е един щастлив и доста приятен ден за вас.

Хороскоп за родените на 8 юли – Честит рожден ден! Предстои ви една изключително вълнуваща, чаровна и изпълнена с обич година. Тя ви носи силен интуитивен бизнес усет, творческо вдъхновение и добри доходи, но ще изисква от вас желязна дисциплина в общуването. Основният ви урок през следващите месеци ще бъде да изслушвате търпеливо, да проверявате внимателно документите и да не бързате в преговорите.

Тодор Емилов-Тео