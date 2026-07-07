Искат максимална присъда за убиеца на 9-годишната Крисия

Момиченцето загина в ПТП на Хаинбоаз

СЪС СНИМКИ НА КРИСИЯ, ЦВЕТЯ И ПЛАКАТИ С НАДПИС „СПРАВЕДЛИВОСТ“ ПОЧЕРНЕНИТЕ РОДИТЕЛИ Светослав и Соня Божинови и близки на семейството дойдоха пред Съдебната палата във Велико Търново.

Протестът им съпровождаше делото срещу турския шофьор на тира, който уби 9-годишното момиче при катастрофа в Прохода на републиката на 25 януари т.г.

Организатор на демонстрацията беше сдружение „Ангели на пътя“, а към акцията се присъединиха и близките на други жертви на пътни инциденти.

„Лошото е, че след като ни удари, той даже не спря, за да ни помогне“, заяви през сълзи майката на Крисия – Соня, припомняйки си трагичния ден, в който загуби дъщеря си.

Жената разказа, че разбрала за смъртта на момиченцето от психоложката на болницата.

В зловещия удар таткото пък получи тежка телесна травма и днес е в инвалидна количка.

Семейството настоява виновникът за смъртта на Крисия да получи максималната присъда – 20 години лишаване от свобода.

Магистратите дадоха ход на делото, а адвокатът на Божинови заяви, че според доказателствата шофьорът на тира е нарушил редица правила за движение, пресякъл е двойна непрекъсната линия и след катастрофата е напуснал мястото на произшествието, без да окаже помощ на пострадалите.

В протеста се включи и Пламен Петров, който загубил сина си на пешеходна пътека в Лясковец.

„На виновния дадоха 3 години условно. Затова съм тук – да не се повтаря това и други семейства да не преживяват същата несправедливост“, заяви той.

Галина ГЕОРГИЕВА