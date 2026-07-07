Къде ще спира токът в сряда, 8 юли

От 08.07.2026 г. до 10.07.2026 г. в периода 9:00 ч. до 16:30 ч. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в районите на гр. Павликени: част от ул. Климент Охридски, ул. Страцин и ул. Иван Маслев.

От 08.07.2026 г. до 10.07.2026 г. в периода 9:00 ч. до 16:30 ч. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в районите на гр. Павликени: част от ул. Филип Тотю, ул. Страцин и ул. Колю Радев Черкеза.

От 08.07.2026 г. до 10.07.2026 г. в периода 8:30 ч. до 16:30 ч. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в районите на община Павликени: с. Михалци в района на СТП 2 Казана Михалци.

На 08.07.2026 г. в периода 8:30 ч. до 16:30 ч. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на гр. Велико Търново: ул. Велчова Завера № 2 и № 3, ул. Гурко от № 67 до № 97, № 103, от № 32 до № 64 и № 70, ул. Георги Мамарчев № 5, ул. Десети Февруари от № 7 до № 21 и от № 6 до № 10, ул. Колю Фичето № 5, ул. Митрополит Панарет Рашев № 1, № 3 и от № 2 до № 8, ул. Стефан Стамболов от № 1 до № 9 и от № 4 до № 16.