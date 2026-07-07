„Краков“ също нарочен за разкопаване

125 метра водопроводи в участък по ул. „Краков“ във Велико Търново ще бъдат изместени на ново трасе. Присъединяването на тръбите към него ще се осъществи в района на кръстовищата на ул. „Краков“ с ул. „Александър Батенберг“ и с ул. „Архитект Петър Матанов“.

Изместването в уличната регулация на ул. „Краков“ се налага поради зачестилите аварии и преминаването през имоти частна собственост, със застрояване в близост или върху водопроводите. При обследване на терена се установяват аварии по трасетата на тръбопроводите в зона, която преминава през частни имоти, като при пълно авариране на трасето съществува огромен риск за нанасяне на значителни материални щети по имущество частна собственост, така и по общинска инфраструктура. Не на последно място при голяма авария огромна част от града може да остане без вода за битови нужди.

По тези причини „ВиК Йовковци“ е обявила обществена поръчка с прогнозна стойност 190 000 евро без ДДС за проектиране във фаза „Технически проект“, авторски надзор и строителство за изместване на аварирал участък от съществуващ водопровод по протежението на ул. „Краков“. В него се намират тласкателен водопровод от ПС „Триъгълника“ до НВ „Акация“, тласкателен от ПС „Триъгълника“ до НВ Беляковско шосе“ и хранителен водопровод от НВ „Беляковско шосе“ до високите части на кв. „Бузлуджа“.

Предизвикателството за проектанти и строители е, че водното дружество, в качеството му на възложител, не разполага с подземен кадастър.

Точните пресичания на други подземни комуникации с проектните трасета се уточняват в бъдещото проектно решение.

Срока за по изготвяне на инвестиционния технически проект не може да надвишава тридесет календарни дни.

Ана РАЙКОВСКА

Снимката е илюстративна.