Леденичанка предостави безвъзмездно къщата си за Център за работа за деца и младежи

Леденичанка предостави за безвъзмездно ползване своята двуетажна къща с двор, които НЧ „Зора – 2025“ и сдружение „Европейско развитие на село Леденик“ ще превърнат в Център за работа с деца и младежи.

Предстои обявяването на разнообразни кръжоци и клубове по интереси за малки и големи. Освен работата с децата в ученическа възраст в къщата предстои и оборудване на център за най-малките – от сорта на „Джамбалая“. Ще има и помещение за дамски клуб.

Малчуганите от селото вече започнаха разчистването и облагородяването на двора, но има още много работа – косене, рязане на храсти, почистване на трева и др. подобни. Собствените сили обаче не стигат, затова от двете институции ще са благодарни, ако родители и въобще хора от селото бъдат съпричастни към предстоящите дейности и помогнат. Сборният пункт е след 18 часа при воденицата в Леденик.

През лятото под шатрите и дебелата сянка на ореха ще има занятия на открито в двора.

Освен работа с деца чрез кръжоци и клубове по интереси се предвиждат и седенки за жени – млади и възрастни, където желаещите ще се учат на ръкоделия, кулинария, градинарство от майсторките.

А съвсем скоро предстои и ремонтът на помещение на центъра, което читалището ще оформи като салон за по-мащабни културни събития за общността.

Ана Райковска