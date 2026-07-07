Младежка академия подготви бъдещи посланици на европейските ценности и активното гражданство

Ученици от общините Павликени, Стражица и Лясковец заедно със свои връстници от още 4 общини участваха в края на юни в изнесено обучение, насочено към превръщането им в посланици на европейските ценности и развитие на активното гражданство.

То бе в рамките на проекта „ЕС – ценности за всички – свързани региони, активни общности“. Тридневната младежка академия събра ученици и младежки лидери на възраст между 14 и 19 години.

Основната цел на академията беше да повиши познанията на младите хора за правата на гражданите в ЕС и за европейските ценности, като същевременно развие техните умения за критично мислене, активно гражданско участие и публично говорене. Придобитите практически умения ще им помогнат да бъдат активни млади лидери в своите училища и общности. Специално внимание беше отделено на разпознаването на дезинформацията, критичното оценяване на информацията, доброволчеството и възможностите за участие на младите хора в обществения живот.

Обучението съчетаваше интерактивни лекции, ролеви игри, работа по казуси, екипни предизвикателства и практически упражнения. В последните модули участниците разработиха собствени миниобучения, упражниха уменията си за публично представяне и изготвиха планове за бъдещи инициативи, които ще реализират сред своите връстници.

Ана РАЙКОВСКА