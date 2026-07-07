МРРБ отчита 8 пъти по-малко жители на воден режим в страната спрямо същия период на миналата година

Най-много села на воден режим има в област Велико Търново – 15, с 8292 души население. 6 села са на режим в област Перник, 4 в област Търговище.

31 села и 1 град в 15 общини в страната са на воден режим в началото на летния сезон. Това показва актуалната справка на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) за населени места с режимно водоподаване, подадена от ВиК операторите на обособените територии за периода 29.06.2026 – 05.07.2026 г. Засегнатото население се изчислява на 17 500 души, от които 12 500 са в селата, а 5000 са жителите в града, който се намира в област Търговище.

За сравнение със същия период на миналата година, засегнатите от воден режим населени места са в пъти по-малко. Към 7 юли 2025 г. с проблеми във водоснабдяването са били близо 142 хил. души от 8 града и 121 села в 38 общини.

В рубриката „Полезна информация“ на интернет страницата на МРРБ всяка седмица се публикува актуална информация за населените места на воден режим. Данни се подават както от ВиК оператори с държавно участие към „Български ВиК холдинг“ ЕАД и МРРБ, така и от ВиК оператори с общинско участие.