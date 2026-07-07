НАП смъкна почти двойно цената на известен караоке клуб във Велико Търново

След година без интерес от купувач имотът пак излиза на търг

ПОЧТИ НАПОЛОВИНА Е НАМАЛЕНА ЦЕНАТА НА ПОПУЛЯРЕН КАРАОКЕ КЛУБ В СТАРАТА СТОЛИЦА, който НАП Велико Търново продава чрез търг с тайно наддаване.

При предлагането му преди година офертата за имота беше 172 000 лв., а сега е сведена до 92 070 лв., което е 47 075 евро.

Атрактивният обект е разположен на две нива в сутерена на сграда на ул. „България“ 29. Общата му площ е 526,15 кв. м, като към него се продават и 14% идеални части от общите части на зданието и правото на строеж.

Върху имота няма вписани тежести, а при продажбата не се начислява ДДС.

Огледи могат да се извършват до 20 август, а документи за участие в търга се приемат до 21 август. Депозитът е 20 на 100 от първоначалната цена.

От приложените в електронния регистър на НАП снимки на имота става ясно, че обектът се нуждае от сериозен ремонт. Това се потвърждава и от описанието на офертата.

„Има нужда от довършителни и ремонтни дейности. Няма положени подови настилки, няма облицовки, не е боядисан и няма изградени инсталации“, гласи част от обявлението.

Въпреки това според специалисти в сферата на пазара за недвижими имоти сделка на поисканата от данъчните сума би била изключително изгодна и ще провокира интереса на предприемачи.

Галина ГЕОРГИЕВА

Снимка: Портал за продажби на НАП