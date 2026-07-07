Нови сигнали за взривни устройства са подадени за различни институции в цялата страна, съобщиха от МВР

Нови сигнали за поставени взривни устройства са подадени за различни институции в цялата страна, съобщиха от МВР за БТА.

Органите на реда извършват съответните действия по процедура.

БТА припомня, че в понеделник, 6 юли, беше съобщено за сигнали за поставени взривни устройства в съдебните палати и в други институции в Бургас, Ямбол, Разград, Стара Загора, Смолян, Търговище, Варна, Добрич, Силистра, Велико Търново, Благоевград, Ловеч, Пазарджик, Видин, Хасково, Софийска област, Кърджали, Шумен, Плевен, Монтана и Габрово.

Заплахите бяха получени преди обед по електронните пощи на институциите. Служителите и посетителите бяха евакуирани от сградите за извършване на проверки.

БТА