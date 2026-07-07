Ново оборудване повишава готовността на РДПБЗН – Велико Търново за реакция при бедствия и извънредни ситуации

В периода 1-7 юли в РСПБЗН – Велико Търново, РСПБЗН – Горна Оряховица и РСПБЗН – Стражица при РДПБЗН – В. Търново беше представено новото специализирано оборудване, доставено по проекта Повишаване готовността за предотвратяване и овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации в област Велико Търново, по програма “Развитие на човешките ресурси” 2021-2027.

По време на демонстрацията бяха показани възможностите на доставените термокамери за откриване на пожари и хора, както и на специализираните верижни триони, които вече са на разположение на пожарникарите от областта.

Използването на термокамери е незаменимо, както при провеждане на операции по издирване и спасяване на изгубени лица, така и при търсене на скрити огнища на горене. Бързата реакция и точното локализиране на изчезналото лице, са решаващ фактор при спасяване живота и съхраняване здравето на гражданите.

Придвижването по горски пътища в различни метеорологични условия, често е придружено от необходимостта от премахване на паднали дървета, пречупени клони, храсти и др. Когато времето е решаващ фактор и обема работа не предполага използването на по-големи и тежки моторни трион е целесъобразно използването на малки акумулаторни резачки за употреба с една ръка.

„Използването на високотехнологично оборудване е решаващо за изпълнение на задачи, които се възлагат на ГДПБЗН по управление на силите и средствата при операции по ликвидиране на последици при наводнения, горски, полски, и високопланински пожари при търсене и спасяване на граждани при бедствия и извънредни ситуации.“, заяви директорът на РДПБЗН – Велико Търново старши комисар Красимир Кръстев.

Проекта Повишаване готовността за предотвратяване и овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации в област Велико Търново, по програма “Развитие на човешките ресурси” 2021-2027, се реализира в партньорство с всичките десет общини на територията на област Велико Търново.

Веселина АНГЕЛОВА

снимки-РДПБЗН