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Община Горна Оряховица закупува нова техника, ще й трябва за трансграничен проект

Ана Райковска 0 четения 0 Comments

Община Горна Оряховица закупува нов верижен мини челен товарач с прикачен инвентар – кофа, горски мулчер, мулчер за трева и свредел за премахване на дънери.

Прогнозната стойност е над 240 000 евро, като за техниката е обявена обществена поръчка. Тя е свързана с изпълнението на проекта „Румънско-българско трансгранично природно наследство в контекста на изменението на климата: Мониторинг и устойчивост“.

Целта му е да се подобри опазването, управлението и устойчивостта на природното наследство в трансграничния район Долж – Велико Търново, което ще бъде постигнато чрез специфични инвестиции, изследвания, прилагане и обмен на добри горски, селскостопански и биоекологични практики.

Община Горна Оряховица е партньор по проекта, останалите са дирекция „Гори Долж“, университетът в Крайова, Окръжен съвет Долж и сдружение „Клуб приятели на Народен парк Русенски Лом” – Русе.

Резултатите, получени от дейностите на проекта, се очаква да допринесат за опазването и укрепването на природните екосистеми срещу климатичните промени в Дунавския регион.

Ана РАЙКОВСКА

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