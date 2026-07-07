Петрана Божанова навърши 100 години и рецитира стихотворение, което е научила като десетгодишна

Петрана Божанова от Овча могила навърши 100 години, а за да я поздравят по случай юбилея в дома й се събраха нейните близки и приятели, а тя ги посрещна с усмивка и в добро здраве.

Кметът Христан Христов и ръководството на читалището честитиха годишнината на юбилярката с поздравителни адреси, цветя и подаръци. Те й пожелаха да е жива и здрава още много години, все така жизнена и с бистър ум да се радва на своите деца, внуци, правнуци и праправнуци. Баба Петрана е работила като готвачка в керамичния завод. Била е дългогодишна самодейка в местното читалище. Свирила е на цигулка и на юбилея си рецитира стихотворение, което е научила, когато е била на 10 години.

Има син и дъщеря, двама внуци, една внучка, един правнук, две правнучки и една праправнучка.