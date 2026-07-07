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Покрай път оправиха и отдавна нетечаща чешма

Ана Райковска 0 четения 0 Comments

Един ремонт доведе до друг и така чешма, от която от години не е капвало и капка, вече отново тече.

При ремонта на пътя между Лясковец и пътен възел „Честово“, който започна през март 2025 г., бе установено, че вода от каптажа се стича в канавката, защото не е почистен. Общинското социално предприятие „Благоустройство, озеленяване и почистване“ се справи със задачата и водата тръгна.

Така бе спряно прахосването на скъпоценната течност, но и са предотвратени бъдещи проблеми на ремонтирания път при евентуално стичане.

Предстои облагородяване на пространството край чешмата, а проби от водата ще бъдат изпратени за изследване. Докато те излязат, се приема, че тя не е годна за пиене, предупреждават от Кметството.

Ана РАЙКОВСКА

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