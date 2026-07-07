„Раховец – Лясковец“ отново събира най- добрите пилоти под Петропавловския манастир

На 11 и 12 юли ще се проведе поредното издание на Планинското изкачване „Раховец – Лясковец“. Вторият кръг от Националния шампионат ще бъде по традиционното трасе от района на стадиона „Михаил Алексиев“ до Петропавловския манастир. Техническият преглед ще започне в 9 часа в събота пред сградата на Община Горна Оряховица.

Официалното откриване ще бъде от 12:00 часа, а тренировките в три манша са от 14:00 часа. В неделя, 12 юли, стартът ще бъде даден в 11:00 часа, а състезанието ще протече в три манша. Трасето е с дължина 3.35 км, 6.3% денивелация, което го прави едно от най-стръмните и най-начупени трасета в планинския шампионат. Стартът е разположен на 240 метра надморска височина, а финалът – на 450 метра, с обща денивелация от 210 метра. Пътната настилка е асфалтова, а минималната широчина на трасето е 6 метра.

До участие ще бъдат допуснати автомобили, отговарящи на изискванията на специалния правилник за дисциплината „Планинско изкачване“. Състезателните автомобили ще бъдат разпределени по групи и класове съгласно регламента за сезон 2026. Право на участие ще имат автомобилни спортни клубове и състезатели, отговарящи на изискванията на специалния правилник за планинско изкачване за 2026 г. Класирането ще е генерално, по класове, отборно и за Купа ЛАДА.

Награждаването ще бъде в района на старта. Организатори на втория кръг от планинския шампионат са АФБ, АСК „Етър Рейсинг Тим“, Община Горна Оряховица и Община Лясковец.

Временна организация на движението ще бъде въведена в Горна Оряховица на 11 юли (събота) във връзка с провеждането на изкачването. За времето от 8:30 до 12:30 часа ще бъде преустановено движението на пътни превозни средства по следните улици: ул. „Св. Княз Борис I“ – от кръстовището с ул. „Янко Боянов“ в посока площ „Георги Измирлиев“; ул. „Цар Освободител“ – от кръстовището с ул. „Георги Измирлиев“ в посока площ „Георги Измирлиев“; ул. „Иван Вазов“ – от кръстовището с ул. „Янко Боянов“ в посока площ „Георги Измирлиев“. Движението ще се осъществява по обходни маршрути през улиците „Георги Измирлиев“, „Васил Левски“, „19 февруари“, „Родопи“ и „Отец Паисий“.