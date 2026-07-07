Седмица без реакция след сигнал до Община В. Търново за рояк пчели над детска площадка

СЕДМИЦА СЛЕД СЕЗИРАНЕ НА ИНСТИТУЦИИТЕ ОПАСЕН РОЯК ПЧЕЛИ ПРОДЪЛЖАВА ДА ВИСИ НАД ДЕТСКА ПЛОЩАДКА ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО.

Кошерът се намира сред клоните на ябълково дърво на ул. „Симеон Велики“ срещу мола. Там ежедневно играят десетки малчугани, а родители и възрастни търсят прохлада под сянката на дърветата. За ситуацията алармира нашият читател Петър Георгиев.

По думите му опасността не бива да бъде подценявана, тъй като роякът е съвсем ниско сред клоните и в непосредствена близост до посетителите на малкия парк.

„Ако случайно децата ритнат топка и тя удари кошера, пчелите могат да се почувстват застрашени и да нападнат. Не трябва да чакаме да се случи инцидент, за да се вземат мерки“, коментира той.

Мъжът казва, че първо е подал сигнал на телефон 112, а после е уведомил и Общината.

„Дежурният потвърди, че сигналът ми е приет, но до този момент няма реакция и кошерът продължава да е на същото място“, посочи Георгиев.

Макар медоносните пчели по правилно да не проявяват агресия без причина, при усещане за опасност те защитават кошера си, а множество ужилвания могат да бъдат изключително опасни, особено за малки деца и хора с алергии.

Живущите в района се надяват компетентните институции да реагират своевременно и роякът да бъде преместен на безопасно място.

Галина ГЕОРГИЕВА

Снимки: авторката