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Спорт

Сигурността по време на футболните срещи обсъдиха в ОД на МВР- В. Търново

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Мерките за сътрудничество преди старта на новото първенство обсъдиха на работна среща директорът на ОДМВР – Велико Търново старши комисар Марин Маринов, председателят на Зоналния съвет на БФС – Велико Търново Камен Алексиев, председателят на спортно-техническата комисия към Зоналния съвет Георги Бижев и главният инструктор на съдиите на зона „В“ – Велико Търново Георги Давидов.

Старши комисар Маринов беше запознат с досегашния начина на работа между двете институции и бе постигнато споразумение, както и до сега да има предварителна информация за рисковите мачове и при необходимост да се търси съдействието на полицията.

Двете страни изразиха задоволство от досегашната си съвместна работа и взеха решение доброто сътрудничество да продължи и занапред. В знак на благодарност за доброто сътрудничество футболните ръководители връчиха на старши комисар Маринов благодарствен плакет.

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