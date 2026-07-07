Търновски трабантчета пърпориха 1500 км, за да ги видят на изложение в Костур

Три трабантчета, карани от Милен Михов, Ивайло Антов и Тодор Колев от ретроклуб „Трабант – Велико Търново“ изминаха 1500 км на собствен ход, за да се представят в четвъртото издание на ретро изложението в Костур – Северна Гърция.

Това е и най-далечното им участие, отчитат от местния клуб.

Организацията на гръцките домакини бе прекрасна. Изложението бе двудневно, програмата включваше разходка с кораб по Костурското езеро и панорамна обиколка с офроуд елемент около града. Награждаването бе в събота на площада, връчиха ни плакети за участие“, похвали се пред „Борба“ председателят на „Трабант – Велико Търново“ Милен Михов.

Търновци бяха в Костур по покана на техния ретроклуб, който участва с двама представители в „Трабант фест“ през март в старата столица.

Ана РАЙКОВСКА