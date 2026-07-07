Ватерполистите на „Етър“ играха водна топка в морето

Ватерполистите на Спортен клуб по водна топка „Етър“ за първи път участваха в мачове от този спорт не на басейн, а в самото Черно море.

11 млади състезатели на великотърновския клуб се включиха в чудесната инициатива на Клуб водна топка „Нептун“ (Бургас), община Бургас и БФВТ. В морето на специално изградено игрище се проведоха мачове които предизвикана огромен интерес сред плажуващите.

„Участвахме в първи мачове в море, за първи път в България се играха срещи по водна топка на плажа на Крайморие. Всички участници показаха силен дух, желание и умения, като се изиграха няколко мача в морето. Благодарение на концесионера на плаж Крайморие Николой Димитров, който и с водни спасители обезопаси проявата, децата не само се забавляваха но и научиха нови елементи на водната топка – този толкова хубав и атрактивен спорт“, разказа треньорът на СКВТ „Етър“ Петко Шатров.

Организаторите пък увериха, че ще запазят инициативата и за в бъдеще, както е в много от Средиземноморските страни.

Ватерполистите на „Етър“ в състав Станислав Цанков, Георги Бонев, Александър Дюлгеров, Теодор Недев, Момчил Василев, Теодоси Тотев, Томислав Младенов, Константин Кахърков, Боян Димчев, Александър Иванов и Георги Чуховски показаха, че по нищо не отстъпват на силните морски клубове по водна топка.