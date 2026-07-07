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Жертва и ранени при тежка катастрофа на АМ „Хемус“

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Сигнал за тежко пътнотранспортно произшествие на автомагистрала (АМ) „Хемус“ между Шумен и Нови пазар, преди бензиностанция ОМВ, в участъка, на който се извършват ремонтни дейности, е приет в оперативната дежурна част на Областната дирекция на МВР в Шумен, съобщиха от пресцентъра на дирекцията.

Съобщава се за катастрофа между лек автомобил и микробус, в която има загинал и ранени. Към мястото на катастрофата са насочени екипи на полицията, пожарната и спешна помощ.

Въвежда се временна организация на движението от и към Варна през АМ „Хемус“, в участъка от Шумен до Нови пазар. Водачите се пренасочват през път I-2 (старият път от Шумен за Варна – б.а.).

Екипи на полицията са насочени да регулират движението.

БТА

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