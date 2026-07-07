Жест към публиката! МДТ „Константин Кисимов“ пуска промоционални билети за премиерата на „Царицата на чардаша“

С жест към публиката МДТ „Константин Кисимов“ прави лятна промоционална оферта за билетите на най-обичаната оперета „Царицата на чардаша“ от Имре Калман.

Една история за любовта, мечтите и избора между чувствата и обществените условности, поднесена с незабравими мелодии, бляскави костюми и впечатляваща сценична визия.

Премиерата на постановката е на 18 юли от 21 часа на Царевец и е заглавие в основната програма на тазгодишното издание на фестивала „Сцена на вековете“.

Цените на билетите са от 10, 15 и 20 евро. Намалението е: от 30 евро на 20 евро; от 25 на 15 евро; от 20 на 15 евро и от 15 на 10 евро.

Промоционалната оферта е валидна от 19 юни до 18 юли 2026 г. включително, или до изчерпване на определените промоционални места.

Режисьор е Николай Априлов, диригент- постановчик – Ганчо Ганчев, а концертмайстор – Мария Павлова.

Ана РАЙКОВСКА