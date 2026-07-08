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„Калоян 92“
Спорт

„Калоян 92“ отново с призови класирания, Катерина Димитрова и Марая Иванова са шампионки на България

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От 3 до 5 юли в Царацово се проведе Държавният шампионат по обездка за категориите клас Л, пони ездачи, аматьори, както и контролно състезание за национален отбор при юноши до  14 и до 18 години. Великотърновският клуб „Калоян 92“ отново завоюва призови класирания. Катерина Димитрова с Инфинити стана държавен шампион за аматьори и е на пето място с кон Кевин. В клас Л, Анна Ангелова с Пикасо завърши на четвърта позиция.

При пони ездачите представителите на конната база в Арбанаси окупираха челната тройка. Марая Иванова с Рокси е шампионка, пред  Виктор Дюлгеров с Леонардо и Йоанна Йорданова с Марая.

Силно бе представянето и в контролните състезания за националните отбори в двете възрасти.

До 14 години  победи Йоанна Йорданова с Донна, следвана от Катерина Янчева с Алегра и Марая Иванова с Чикаго.

При юношите до 18 години София Петрова с Гладиатор се класира на първо място, Павла Данева с Донна е четвърта, а Елена Касакова с Чероки- пета.

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