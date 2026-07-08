409 евро такса, за да не положат друг покойник в гроб на близък

Опечалените от община В. Търново трябва да плащат за вечния дом на починалите до 8 години след погребението

АКО 8 ГОДИНИ СЛЕД ПОГРЕБЕНИЕТО НА ЧОВЕК БЛИЗКИТЕ НЕ ПЛАТЯТ ТАКСА, ВЪВ ВЕЧНИЯ МУ ДОМ МОЖЕ ДА ПОЛОЖАТ ДРУГ.

Това предвиждат разпоредбите на Закона за местните данъци и такси за ползване на гробни места, а новите цени, приети с Наредбата на Община Велико Търново, вече предизвикват сериозно обществено недоволство.

Най-сериозно е увеличението при безсрочно ползване на семейните гробни места в старата столица. Таксата възлиза на 409 евро, а в Дебелец, Килифарево, Ресен и Самоводене – 306 евро. Размерът й представлява 5 пъти тарифата за 15 години.

Новите цени са в сила от началото на 2026 г. след решение на местния парламент в болярския град от 27 ноември м.г.

Темата провокира напрежение в Ресен. От Кметството излязоха с уведомление във Фейсбук страницата си за извършено подробно геодезическо заснемане на гробищния парк за актуализиране на регистъра във връзка с променените цени.

Последваха остри реакции от страна на ресенчани.

„Категорично не съм съгласна. Смятам, че е несправедливо да се въвеждат такси за гробни места. Хората са плащали данъци цял живот, а сега и след смъртта им близките трябва да плащат, за да запазят гроба“, гласи един от коментарите.

Друг жител на селото изтъква, че дори под османско робство в България не е имало такива данъци. Не липсват и критики за това, че Общината прибира такси за гробните места, но самите гробищни паркове са обрасли с растителност и не се поддържат в изряден вид.

„Има неща, от които не може да се печели, особено от мъката на хората. За това аз и още няколко колеги не подкрепихме тази промяна, но за съжаление, я приеха“, коментира независимият съветник Йордан Свраков, който е сред малцината местни парламентаристи, които опитаха да стопират изменението.

Според действащите правила гратисният период за безплатно ползване на семейно и единично гробно място е 8 години. След изтичането, за да се запази вечния дом на покойника за 15 години, има еднократна такса, чийто размер зависи от населеното място. Когато става дума за ползване на семейни гробни места за болярския град – тарифата е 81,81 Е, а за Дебелец, Килифарево, Ресен и Самоводене – 61,36 Е.

За единично гробно място за 15 години във Велико Търново се плаща 40,91 Е. За Дебелец, Килифарево, Ресен и Самоводене сумата е 30,68 Е.

Ако близките не платят, гробните места се считат за свободни.

Галина ГЕОРГИЕВА