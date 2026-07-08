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16 огнеборци гасиха пожар в житен блок и пламнали трактор и балировачка

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Общо 16 огнеборци са гасили два пожара в житен блок и пламнала земеделска техника в селата Паскалевец и Самоводене.

На 8 юли в 02:49 часа на телефон 112 е подаден сигнал, че горят трактор и балировачка. в Самоводене.

Огънят бил причинен от  техническа неизправност в трактора. Пламъците са унищожили трактора, балеровачката и 4 рулонни бали.

Спасени са 4 сгради и 62 декара смесена гора.

Малко преди това е лумнал пожар в житен блок в с. Паскалевец. Огнената стихия се разразила заради техническа неизправност в комбайн.

Изгорели са 70 декара пшеница, но са спасени над 100 декара с посеви.

Веселина АНГЕЛОВА

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