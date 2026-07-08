Мачовете ще се играят на официален баскетболен кош от Олимпийските игри в Париж през 2024 година

На 25 юли центърът на Велико Търново ще се превърне в арена на спорт, емоции и добри каузи. 3×3 турнирът “Виолетово сърце” ще даде възможност на младите баскетболни таланти да покажат своите умения, а зрители и играчи заедно ще подкрепят благотворителна инициатива.

Срещите ще се играят в центъра на Велико Търново, пред МДТ “Константин Кисимов”, като отборите ще бдат разделени в четири възрастови категории: U10 – набор 2016, U13 – набор 2013, U16 – набор 2010 и U19 – набор 2007 година. Една от специалните изненади на „Виолетово сърце 3×3“ е, че мачовете ще се проведат на официалния баскетболен кош, използван по време на Олимпийските игри в Париж 2024.

Именно на този кош се изиграха официалните олимпийски срещи в Париж, а сега той идва във Велико Търново, за да бъде част от нашия турнир.

Организаторите от БК „Етър- 49” са подготвили големи награди, много изненади, страхотна атмосфера и незабравими баскетболни емоции!

„Всеки мач, всяка точка и всяка усмивка ще бъдат в подкрепа на благотворителна кауза. Заедно ще докажем, че спортът има силата да обединява, вдъхновява и променя животи. Играй със сърце. Играй за кауза”, обявиха от баскетболния клуб.

Записването на отборите е чрез линка за регистрация: https://play.fiba3x3.com/…/3e480f80-160c-4197-8307

Всеки отбор ще се състои от 3 състезатели и 1 резерва. Участие могат да вземат всички желаещи, независимо от нивото им на владеене на баскетболната игра. Такса за записване и участие не се заплаща от желаещите да се включат.