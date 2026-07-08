Алергиите се увеличават! Замърсяване, начин на живот и самолечение са сред причините

Все повече хора страдат от алергии заради съвременния начин на живот, промените в околната среда и наследствената предразположеност. Това каза за БТА алергологът д-р Христо Терзиев по повод Световния ден за борба с алергиите, който се отбелязва днес.

По думите му, прекомерната употреба на лекарства още при първите симптоми на някакво заболяване не позволява на имунната система да изгради нормален отговор и може да допринесе за развитието на алергични реакции. Сред факторите са още замърсяването, както и това какво ядем и какво пием. „Не бързайте с антибиотиците. Дайте възможност на имунната система сама да се справи“, каза д-р Терзиев.

Алергиите вече не са свързани с определена възраст или сезон и се проявяват още в ранното детство, посочи специалистът.

Според него хората често бъркат алергията с обикновена настинка. Основната разлика е, че при алергична реакция пациентът обикновено няма температура, чувства се добре и симптомите продължават дълго време, без да се повлияват от стандартното лечение.

Най-опасни са тежките алергични реакции след ужилване от насекоми, тъй като могат да се развият много бързо и да доведат до анафилактичен шок, предупреди алергологът. По думите му, пациентите, които вече са имали подобна реакция след ужилване от пчела, оса или друго насекомо, трябва да бъдат особено внимателни през активния сезон.

При тях е важно да носят предписаните от лекар медикаменти, включително адреналин, тъй като при тежка реакция времето за реакция е много кратко. Симптоми като задух, подуване на устните, езика или лицето, обрив по цялото тяло, замайване или внезапно влошаване на общото състояние изискват незабавна медицинска помощ. Той отбеляза, че в много държави пациентите използват адреналинови автоинжектори, които позволяват бързо приложение на лекарството, докато в България такива автоинжектори последните години не се предлагат.

По думите му, у нас тежките хранителни алергии са по-редки в сравнение с някои западни държави. Д-р Терзиев обърна внимание, че хранителната алергия и хранителната непоносимост не са едно и също нещо. При истинската алергия дори минимално количество от алергена може да предизвика тежка реакция, докато при непоносимостта оплакванията обикновено зависят от приетото количество.

Д-р Христо Терзиев отбеляза, че използването на пречистватели на въздуха е по-характерно за големите градове с високо замърсяване. Според личните му наблюдения по време на пандемията, когато маските се използваха масово, пациентите с алергични оплаквания са били по-малко.

Той призова хората с продължителни симптоми да не прибягват до самолечение, а да потърсят консултация със специалист по алергология.

Специалистът посочи, че алергологията е сред най-бързо развиващите се области в медицината. Особено голям напредък има при лечението на бронхиалната астма, където новите биологични препарати действат върху механизмите на алергичното възпаление и значително подобряват състоянието на пациентите. По думите му, съвременните терапии не водят до окончателно излекуване на алергичните заболявания, но позволяват те да бъдат ефективно контролирани и пациентите да водят нормален живот.

БТА