Без екип и финансиране, нашенец пусна мобилно приложение срещу прахосване на заплатата

EuroTracker вече се ползва от над 1000 потребители в Европа

ДОКАТО МНОГО ХОРА СЕ ЧУДЯТ ЗАЩО НЕ ИМ СТИГАТ ПАРИТЕ ДО СЛЕДВАЩАТА ЗАПЛАТА, 31-ГОДИШНИЯТ ЮСМЕН КАДИР ВЕЧЕ ДАВА ОТГОВОР НА ВЕЧНИЯ ВЪПРОС.

Нашенецът разработи мобилно приложение, което помага за умно управление на личните финанси. Апликацията е напълно безплатна и се радва на голям интерес у нас и в чужбина. EuroTracker показва къде изтича всяко едно евро и съответно за какво харчим най-много, за да можем да овладеем безразборните разходи.

Юсмен е родом от Горна Оряховица, но е израснал във Велико Търново. Син е на зам.-кмета на Община Полски Тръмбеш – Назиф Кадир. Учил е в СУ „Емилиян Станев“ и ПЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“. 10 години тренирал футбол и е бивш юноша на ФК „Етър“. Завършил е бакалавър “Стопанско управление“ във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, а после втори бакалавър „Информационни технологии и медиен дизайн“ в Айндховен, Нидерландия, в университета по приложни науки „Фонтис“.

Завърнал се в България през 2024 г. и се установил в София. Създава семейство и започва работи като софтуерен инженер в глобална американска технологична компания.

„Тук е семейството ми. Вярвам, че хората с добро образование могат да изградят добро бъдеще в своята родина“, обяснява избора си да се прибере обратно у нас 31-годишният мъж.

Идеята за създаването на EuroTracker дошла в момента, в който страната ни се подготвя за въвеждането на еврото. Нашенецът си поставил за цел да разработи приложение, което е полезно за хората и може да бъде техен ежедневен асистент.

Признава, че вдъхновение за естеството на апликацията почерпил от своя личен опит. Казва, че със съпругата му редовно изпитвали затруднения да разберат къде изтичат доходите им. Бюджетът им се стопявал бързо, без да идентифицират огромна част от харчовете.

Започнал работа върху мобилното приложение миналото лято.

Дигиталният помощник показва за какво човек плаща най-много и следи разходите. След въвеждане на заплатата в апликацията и ежедневно добавяне на различните разходи системата автоматично прави разбивка на сумите за храна, комунални услуги, транспорт, развлечения и всичко останало, което потребителят заяви като перо в бюджета.

За улеснение на хората данни могат да се въвеждат освен ръчно и с гласова команда. Ако човек забрави да впише разход няколко дни – приложението изпраща напомняне.

EuroTracker не изисква регистрация и не е свързано с банкови сметки. Това гарантира спокойствие и защита на личните данни на хората.

Апликацията функционира от януари и за изминалите почти 6 месеца вече се ползва от 1000 потребители. Това са не само българи, но и жители на Германия, Гърция и други държави, които са част от Еврозоната.

„Аз работя сам по приложението, нямам маркетинг отдел, без финансиране, само с личен труд. Амбицията ми е приложението да стане най-използваното у нас за следене на финанси. Пишат ми хора за обратна връзка и съм много щастлив, че харесват и намират за полезна разработката ми. Това ме мотивира да продължавам и да допълвам с нови функционалности“, казва Юсмен.

Споделя, че планира да въведе и опция, с която потребителят да получава наставления как да спести желана сума, като намали разходите по различните пера на бюджета.

Апликацията поддържа български, английски, турски, италиански, немски, португалски и испански език, но в бъдеще ще бъде обогатено и с други езици.

Галина ГЕОРГИЕВА