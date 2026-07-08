Божидар Маринов от „Етър-100“ с два сребърни медала от шампионата с малокалибрено оръжие

Завърши Държавното първенство по спортна стрелба с малокалибрено оръжие, проведено на стрелбище „Гео Милев“ в София.

Състезателите на великотърновския клуб по спортна стрелба „Етър-100“ се представиха достойно и завоюваха престижни класирания.

Божидар Маринов стана двукратен вицешампион при юношите и в двете дисциплини – 3×20 (три положения по 20 изстрела) и 60 изстрела легнал. В упражнение 3×20 той остана само на 2 точки от шампионската титла.

Също при юношите Димитър Георгиев се класира четвърти в упражнение 3х20 и 6-и в дисциплината 60 изстрела легнал, а Николета Коева завърши четвърта както в упражнение 3х20, така и в дисциплината 60 изстрела легнал. На пистолет Иван Лечев зае 4-о място в упражнение 30+30.

При момчетата Самуил Шандров, който направи своя дебют с малокалибрено оръжие, се класира на 5-о място и показа добър потенциал за бъдещо развитие.

Добрин Буров при мъжете завърши 4-и в дисциплината 60 изстрела легнал, като само 0,7 точки го разделиха от бронзовия медал. В упражнение 3х20 той беше трети след квалификацията, а след финала се класира на 5-о място. При жените Кристина Станева се класира 13-а в дисциплината 30+30 на пистолет.

„Искрени поздравления към всички наши представители за положените усилия, дисциплината и достойното представяне. Всеки старт е стъпка напред и натрупан опит за бъдещите предизвикателства. От името на СКСС „Етър-100“ благодаря на всички състезатели, треньори, родители и приятели на клуба за подкрепата и отдадеността. Пожелавам на всички здраве, упоритост и още много успехи. Продължаваме да работим целеустремено и да вървим заедно към върха!“, коментира треньорката Йорданка Среброва.