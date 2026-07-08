Чуждестранен спектакъл, спектакъл за бебета и изложба предлага Международният фестивал „Лято, кукли и приятели 2026″

Международният театрален фестивал „Лято, кукли и приятели 2026″, организиран от Куклен театър ВЕСЕЛ – член на АКТ УНИМА България, продължава на 11 юли с изненади за всяка възраст.

Чешкият театър THE WHITE PIGEON от Прага ще представи площадния спектакъл „КОЙ ЩЕ СЕ СМЕЕ ПОСЛЕДЕН?” от 11:00 часа. Постановката е на Рони Албрехт, сценографията и изпълнението – на Димитър Димитров, а музиката – на Микеле Бики Панити. Представлението съчетава два традиционни чешки фарса за ръкавични кукли, комбинирани с типичните за Чехия маринети. Историята ни пренася в света на народния герой на чешкия куклен театър Кашпарек, който е убеден, че с хитрост и грубост ще постигне целите си. Но реалността, разбира се, е на страната на справедливостта.

Драматично-куклен театър „Васил Друмев”–Шумен ще представи „ЦВЯТ/ COLOR” – третия спектакъл за бебета във фестивала „Лято, кукли и приятели” в зала 1 на Художествена галерия „Борис Денев” от 12:00 часа. Постановката и сценографията са дело на Мария Банова, а музиката – на Валерия Крачунова-Попова. В представлението участват Теодора Желева и Деница Славева. Спектакълът е сетивно и откривателско представление-приключение за най-малките. През първите месеци бебето преминава през изключителни промени, а сетивата играят основна роля в опознаването на света. Представлението предлага няколко нива на сетивни провокации. Стимулирането на сетивата е от съществено значение за развитието на бебето. Изкуството може да предложи различно преживяване за опознаване на заобикалящия свят и емоционалното израстване. Най-важното е да се създадат позитивни и спокойни моменти, които да направят това преживяване незабравимо.

След представленията, в зала 3 на Художествена галерия „Борис Денев”, може да бъде посетена традиционната изложба „Сцена и кукли”.

Експозицията е посветена на творчеството на сценографа Юлия Лачева – оригинални ескизи, проекти и театрални кукли от спектакли. Лачева е утвърден български сценограф, възпитаник на Националната академия за театрално и филмово изкуство (НАТФИЗ), и е от класа на проф. Майа Петрова. Работата ѝ се отличава с визуално въображение, приказност и прецизна изработка на детайлите, съобразени със спецификата на кукленото изкуство.

Международният театрален фестивал „Лято, кукли и приятели 2026″, организиран от Куклен театър ВЕСЕЛ – член на АКТ УНИМА България, се реализира с финансовата подкрепа на Община Велико Търново и с любезното партньорство на Художествена галерия „Борис Денев” и Народно читалище „Надежда–1869″. Форумът е част от календара на културните събития на Общината. Входът е свободен. При дъждовно време представленията се играят в театралния салон на Народно читалище „Надежда–1869″.