Дарина Дойнова със сребро от Световна купа “Варна”, Никола Михайлов и Виктор Василев с бронз

Сребърен и два бронзови медала спечелиха състезателите на СК „Катана“ от престижната Световна купа “Варна”. Надпреварата в морската столица по карате киокушин се проведе в рамките на юбилейния 20-и Международен лагер по бойни изкуства. Страната ни приключи участието си с общо 13 отличия – 1 златен, 3 сребърни и 9 бронзови медала, което донесе на България третото място в крайното отборно класиране на един от най-престижните международни турнири по киокушин.

Вицесветовна шампионка стана Дарина Дойнова, във възрастта 14– 15 години в категория +60кг. Бронзови медалисти са Никола Михайлов (14–15 г.) до 60 кг. и Виктор Василев (16–17 г.) до 65 кг.

“Поздравления и за останалите ни състезатели – Йоан Велков, Милен Дългичев и Георги Тодоров. Те се представиха много добре, като само малко не им достигна, за да стигнат до медалите. Най-важното е, че натрупаха ценен международен опит, който ще им помогне в бъдещите състезания. Гордеем се с всички! Продължаваме напред с още повече мотивация и желание за успехи!“, коментира старши треньорът Сенсей Самир Мутишев.

Световната купа „Варна“ за поредна година се утвърди като едно от най-престижните международни спортни състезания. Тя събра 436 състезатели от 25 държави и беше сред акцентите в програмата на 20-ия Международен лагер по бойни изкуства, който се провежда в момента край Варна и ще продължи до края на седмицата. В лагера участват над 1600 души от 49 държави, което го превръща в един от най-големите международни форуми по бойни изкуства.