Двама млади футболни таланти получиха еднократни стипендии от Община Лясковец

Двама млади футболисти получиха сертификати за еднократни стипендии, отличили се със своето представяне по време на турнирите „Купата на кмета“ и „Лясковец къп“.

Катерина Бояджиева получи стипендията от турнира „Купата на кмета“, която й беше връчена от кмета на община Лясковец Васил Христов. Отличието е признание за нейното впечатляващо представяне, борбен дух и достойна игра.

Мартин Йорданов бе отличен със стипендията от турнира „Лясковец къп“, връчена от заместник-кмета на община Лясковец Емилия Жилиева. Наградата е признание за демонстрираните техника, постоянство и спортсменски дух по време на турнира.

Еднократните стипендии се предоставят в рамките на проект „Талантите на Лясковец“, който има за цел да насърчава и подкрепя развитието на талантливите деца и младежи в общината.

Ана РАЙКОВСКА