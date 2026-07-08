Горнооряховски състезатели по канадска борба с престижни победи в далечна Индия!

Трима състезатели на „Локомотив-96” спечелиха победи в Индия и отново доказаха, че българската канадска борба е сред най-силните в света!

„На 5 юли, по време на международния турнир The Eliza Cup 2026 в Гувахати, щата Асам, нашите състезатели се изправиха срещу едни от най-добрите армрестлъри от различни държави. Състезанието се проведе само на дясна ръка, а резултатите говорят сами за себе си.

Захари Захариев се състезава при мъжете до 65 кг и завоюва сребърния медал, след като се пребори с конкуренция от 40 състезатели. Изключително постижение на толкова силен международен форум!

Цветан Гашевски, с лично тегло 78 кг, се изправи срещу добре познатия австралийски армрестлър Раян Боуен – считан за №1 в Австралия и Индия. В двубой във формат Best of 7, въпреки разликата от над 20 килограма в полза на съперника, Цветан не остави никакво съмнение кой е по-силният и го победи с безапелационното 4:0!

Стефани Дечева, с лично тегло 64 кг, се изправи срещу представителката на домакините Четна Шарма, която имаше приблизително 10 кг предимство. Още по-впечатляващ е фактът, че индийката не беше губила на родна земя от 12 години. Това обаче не спря Стефани, която показа невероятна техника, характер и шампионски дух, побеждавайки категорично с 4:0 във формат Best of 7!

Тези резултати са плод на безброй часове тежки тренировки, дисциплина, постоянство и огромно сърце. Да представяш България на международна сцена е чест. Да го направиш по този начин – със сребърен медал и две безапелационни победи срещу доказани световни имена – е повод за истинска гордост.

Гордеем се безкрайно с вас! Благодарим ви, че защитихте името на СКА „Локомотив-96” и на България с такава сила, достойнство и шампионски дух.

Това не са просто победи. Това е заявка, че българската школа в армрестлинга продължава да бъде фактор на световната сцена. Продължаваме напред – по-силни, по-уверени и още по-мотивирани!”, разказа на страницата си в социална мрежа от горнооряховския клуб.