Хороскоп, 9 юли: Нека бъдем внимателни и предвидливи към всеки един разход

Луната е в Телец и е в квадратура с Юпитер и Плутон. Денят ще подложи на изпитание търпението ни и финансовата ни стабилност. Нека бъдем внимателни и предвидливи към всеки един разход, който можем да направим. Денят не е подходящ за големи инвестиции, за закупуване на скъпи вещи и направата на големи сделки. Изчакайте.

ОВЕН

Свиване в бюджета

Съществува сериозен риск от непредвидени разходи или склонност да похарчите голяма сума за луксозни капризи. На работното място избягвайте спорове за пари или разпределяне на общи пари с колеги и партньори. Сметките ви ще излязат точни само ако заложите на пълната сигурност и свиете бюджета.

ТЕЛЕЦ

Малки трудности

Днес Луната навлиза във вашия знак и ви дарява с огромна вътрешна сила, но условията, в които в момента се намирате, не предполагат големи действия. По-скоро опипване на почвата, проучване на шансовете, но не и сериозна активност. Възможно е хора с по-висок авторитет да ви препречат пътя. Това няма да продължи дълго, успокойте се.

БЛИЗНАЦИ

Никой не ви търси

В четвъртък намалете оборотите и останете изцяло на заден, фонов план. Денят не е подходящ за шумни изяви, не е подходящ да се заявявате и да привличате вниманието върху себе си. Вместо това се отдайте на тишина и спокойствие и се насладете на това, че никой за нищо няма да ви търси. И този период си има своя чар.

РАК

Без спорове

Усещате силно напрежение между вас и колегите или партньорите, с които работите. Различния в мненията относно общи цели или общи финансови планове могат да доведат до сериозни сблъсъци. Не налагайте прекалено мнението си, не съдете другите, че мислят различно. Просто се оставете на течението. Може би днес не ви е ден за спорове.

ЛЪВ

Сериозни амбиции

Пред вас се изправя един изключително динамичен и напрегнат ден в кариерата. Амбициите ви са големи, но изискванията от страна на шефове или бизнес съдружници ще ви се сторят прекалени и задушаващи. Възможно е да се сблъскате с вече направени грешки в деловата документация. Съберете се и ги поправете.

ДЕВА

Не рискувайте

Днес е добре да бъдете максимално концентрирани, особено ако уреждате документи, договори или ви предстои пътуване. Напрежението в деловата сфера може да ви дойде в повече. Не вярвайте на големи обещания за лесен успех от неограничени източници. Проверявайте фактите по два пъти, мислете трезво и не предприемайте рисковани ходове.

ВЕЗНИ

Бъдете предпазливи

Бъдете внимателни. Денят днес изключва всякакви рисковани операции с пари, теглене на заеми или инвестиране в уж успешни проекти или инвестиционни планове, които ви обещават сериозна възвръщаемост. Потърсете второ мнение, съвет, ако сте решили да опитате в подобни начинания. Имате нужда от време, за да се уверените в стабилността.

СКОРПИОН

Ненужни ласкателства

Ще бъде добре да наблюдавате внимателно реакциите на хората, с които общувате днес. Човекът, с когото правите бизнес, или пък началникът ви в екипа, в който работите, ще ви говори мили и галантни думи. Подложете ги на съмнение, преди да ги приемете като комплимент. Неслучайно сега ви ласкаят, за да могат да се възползват от вас после.

СТРЕЛЕЦ

Служебен хаос

Четвъртък ви заварва затрупани с купища досадни и рутинни ангажименти в службата, които бързо изтощават силите ви. На работното място са възможни технически повреди, забавяния или объркани графици, които да изпилят търпението ви. Не се нагърбвайте с чужди задачи. Бъдете максимално организирани и дейни.

КОЗИРОГ

Не критикувайте

Вие сте заредени с голямо творческо вдъхновение и хъс за изява, но все някой ще се намери да сложи спирачки на ентусиазма ви. В личния живот и любовта прехвърчат противоречиви искри – половинката или децата могат да проявят капризи, които да ви се сторят егоистични. Не критикувайте, а приемайте. Иначе нещата ще загрубеят.

ВОДОЛЕЙ

Владейте се

Вниманието ви днес ще бъде насочено върху дома и семейството и затова ще е доста добра идея, ако си вземете този ден като отпуск и не се натоварвате излишно със служебни ангажименти и драми. Опитайте да изслушате роднините си, без да ги съдите и без да реагирате агресивно. Трябва да се владеете, за да не влезете в излишни конфликти.

РИБИ

Без новости

Днес ще се срещнете с различни хора. Хора с различни интереси, вълнения и нагласи. Ще искате да попиете по нещо от всеки, но това е невъзможно. Не е добра идея да губите от своята собствена идентичност. На работното място имате намерение да се захванете с нов проект. Не му е сега времето да подемате новости.

Хороскоп за родените на 9 юли – Честит рожден ден! През следващата една година ви очаква сериозен професионален подем, стига да не се поддавате на крайни апетити за власт над другите. Действайте по своите собствени задачи, не се привличайте от ръководни функции и всичко ще бъде наред.

Тодор Емилов-Тео