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Иво Иларионов
Спорт

Иво Иларионов с два сребърни медала от Държавното по плуване

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С двама състезатели участва великотърновския клуб “Царевец” на Държавно първенство по плуване за възрастова група “Деца” ( 11- 12 години).

Иво Иларионов спечели 2 сребърни медала, съответно на 50 и 200 метра бруст. На 100 м бруст също завърши на второ място, но за съжаление поради нелепа грешка беше декласиран.

Стефан Момински също плува силно, но не успя да попадне в призовите места.

И двамата ни състезатели направиха лични най- добри времена на всички дисциплини по време на състезанието, което показа че подготовкана ни е вървяла изключително правилно, коментира треньорът Панайот Паздерков.

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