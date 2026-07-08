сряда, юли 8, 2026
Последни:
класиране
Водещи новиниОбразование

Излезе първо класиране във Великотърновския университет, неприетите автоматично участват на второ класиране

Ана Райковска 0 четения 0 Comments

Излезе първо класиране във Великотърновския университет. Второто класиране ще бъде обявено на 14 юли 2026 г.

Приетите след обявяването на резултатите от първо класиране трябва да се запишат лично или чрез нотариално упълномощен представител на 8, 9 или 10 юли 2026 г. Ако кандидат-студентът не е приет по първо желание, а по някое друго и иска да участва във второ класиране, задължително трябва да уведоми във вуза по телефон, по имейл или лично на място. Местата на приетите след първо класиране, които желаят да участват във второ класиране, се запазват.

Ако кандидат-студентът не е приет по никое от посочените от него желания на първо класиране, той автоматично участва на второ класиране, без да е необходимо да уведомява.

Ако кандидат-студентът е приет, но не се запише на 8, 9 или 10 юли или не заяви, че иска да участва във второ класиране до 10 юли включително, ще загуби своето място.

Записванията стават в Ректората на университета, бъдещите студенти трябва да носят със себе си диплома за завършено средно образование, лична карта и три снимки в паспортен формат. Необходимо е да платят и първата семестриална такса в брой или с карта.

Ана РАЙКОВСКА

Вижте още

Кметовете и общинските съветници в Павликени, Златарица, Полски Тръмбеш и Сухиндол положиха клетва

БОРБА БГ 1461 четения 0

Тежки усложения след дълги домашни лечения влизат в “Пирогов”

БОРБА БГ 2802 четения 0

Петима студенти създадоха цивилизация на хора прилепи на 12 000 години

БОРБА БГ 441 четения 0

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *