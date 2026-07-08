Излезе първо класиране във Великотърновския университет, неприетите автоматично участват на второ класиране

Излезе първо класиране във Великотърновския университет. Второто класиране ще бъде обявено на 14 юли 2026 г.

Приетите след обявяването на резултатите от първо класиране трябва да се запишат лично или чрез нотариално упълномощен представител на 8, 9 или 10 юли 2026 г. Ако кандидат-студентът не е приет по първо желание, а по някое друго и иска да участва във второ класиране, задължително трябва да уведоми във вуза по телефон, по имейл или лично на място. Местата на приетите след първо класиране, които желаят да участват във второ класиране, се запазват.

Ако кандидат-студентът не е приет по никое от посочените от него желания на първо класиране, той автоматично участва на второ класиране, без да е необходимо да уведомява.

Ако кандидат-студентът е приет, но не се запише на 8, 9 или 10 юли или не заяви, че иска да участва във второ класиране до 10 юли включително, ще загуби своето място.

Записванията стават в Ректората на университета, бъдещите студенти трябва да носят със себе си диплома за завършено средно образование, лична карта и три снимки в паспортен формат. Необходимо е да платят и първата семестриална такса в брой или с карта.

Ана РАЙКОВСКА