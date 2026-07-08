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Язовир „Александър Стамболийски“
Общество

Иззеха самоделни въдици и мрежа на бракониери при нощна проверка

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НОЩНА АКЦИЯ НА ИНСПЕКТОРИТЕ ОТ СЕКТОР „РИБАРСТВО И КОНТРОЛ“ – Велико Търново, към ИАРА разкри пореден опит за незаконен улов в язовир „Александър Стамболийски“.

В хода на проверката служителите се натъкнали на бракониерски съоръжения, оставени без надзор и готови за хващане на хищна риба.

В рамките на обхода са открити и иззети 30 самоделни въдици и една хрилна мрежа, използвана в нарушение на законовите разпоредби.

Приспособленията са премахнати от водоема, за да не продължават да нанасят щети на рибните запаси.

На снимките, разпространени от ИАРА, се вижда, че самоделните въдици са направени от бутилки и корди.

Галина ГЕОРГИЕВА

Снимката е илюстративна.

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