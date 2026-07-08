Къде ще прекъсва електрозахранването в четвъртък, 9 юли

На 09.07.2026 г., от 9:00 ч. до 12:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Велико Търново – Пречиствателна станция Велико Търново, „Екарисаж”, „Елит Мес Минев -Родопа-В.Т.” ООД, „Кожа база”, бензиностанция „Петрол” на изхода за с. Самоводене, „Манастир Свето Преображение Господне“, „Овергаз Мрежи“ АД, „София Франс Ауто – В. Търново“ ООД, „Тремол СМД“ ООД и с. Беляковец.

На 09.07.2026 г., от 9:30 ч. до 16:00 ч., поради профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Драгомирово, община Свищов.

На 09.07.2026 г., от 15:00 ч. до 16:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на община Свищов: с. Ореш, обекти намиращи се западно от гр. Свищов по пътя за с. Ореш/ Енеркемикал ООД, Булстрой Инжинеринг 2008 ЕАД, вили Т. Ценков, Транском ООД, Бига АУТО ЕООД, Братов ЕООД, Сортови семена ЕЛИТ 2001 ЕООД, ВиК Йовковци/, гарата на с. Ореш и Стрелбището до с. Ореш.

На 09.07.2026 г., от 9:30 ч. до 10:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на община Свищов: с. Горна Студена, с. Алеково, с. Александрово, западния стопански двор на с. Козловец.

На 09.07.2026 г., от 9:00 ч. до 9:30 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на община Свищов – с. Овча Могила, с. Морава, с. Българско Сливово; гр. Свищов – района на местност Ненова шатра, Булгартрансгаз ЕАД, СОВАТА ЕАД.

На 09.07.2026 г., от 9:30 ч. до 10:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на община Полски Тръмбеш: с. Вързулица, с. Масларево, МКТП „Вивател“ с. Обединение, Фуражна кухня с. Иванча, бензиностанция с. Масларево, „Херос-Норд” с. Масларево и„Рам-Комерс“ с. Масларево.

На 09.07.2026 г., от 13:30 ч. до 14:30 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на община Велико Търново – част от абонатите в с. Ресен. Фирми: КМЕТСТВО РЕСЕН ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ДП НКЖИ ПОДЕЛЕНИЕ СТ, ПАКО ТРАНС 93 ЕООД, ТЪРГОВСКА КОМПАНИЯ ЕАД, ДП НКЖИ ПОДЕЛЕНИЕ СТ, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ЕАД КЛОН ГОРНА ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО, РОУД ИМПОРТ ЕКСПОРТ ЕООД, ЛУКЕТИ ЕООД, ЕЛЕКТРОМОНТАЖ-ЦВЕТКОВ ЕООД, ПЕТРОЛ АД, АНТИМОВ ЕООД, КАТРЕФАЙНИНГ ЕООД, ЯНА ЕООД, ИКАР-60, АГРОКОМЕРС-ВИБ ЕООД, АРБАНАСИ АД, ЦЕТИН БЪЛГАРИЯ ЕАД, БРАС МЕТАЛ ООД, БАЛКАНСКО ЕХО ЕООД, НИК-94 ЕООД, АГРО – ЛИДЕР 2010 ЕООД, ЯНА-1 ЕООД, БУЛ-ГРУП 2000 ЕООД.