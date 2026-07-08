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Кмет плати и летя пробно от Г. Оряховица, за да тества нова въздушна връзка

Ана Райковска 0 четения 0 Comments

Николай Рашков стигна до Крайова за 28 минути, пътят с кола е 5 часа

 

Делегация, водена от кмета на Горна Оряховица Николай Рашков, бе на работна среща в Крайова, а поводът бе установяването на въздушна връзка между двата града, която ще насърчи туризма и ще тласне развитието на бизнеса.

До там те стигнаха с чартърен полет от горнооряховското летище, заплатен с лични средства от Николай Рашков. По въздух пътят от Горна Оряховица до Крайова е точно 28 минути, а с автомобил – 5 часа, което е още веднъж доказва предимствата и нуждата от полети.

Заедно с горнооряховския кмет бяха представителят на Летище Горна Оряховица и Асоциацията на българската авиационната индустрия Ивелина Петкова, зам.-кметът на Горна Оряховица Петя Иванова, зам.-кметът на Велико Търново Георги Недев, управителят на великотърновската туристическа агенция „Царевград Търнов“ Борислав Йорданов. Те бяха посрещнати последователно от кмета на Крайова Лия Василеску, от зам. областния управител Михай Неацу и от директора на най-динамично развиващото се международно летище в Румъния Сорин Манда.

Двете страни обсъждаха развитието на конкретни въздушни връзки. Това е част от първите стъпки с ясни параметри, които се предприемат за развитието на Летище Горна Оряховица като международен пътнически аеропорт.

Ана РАЙКОВСКА

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