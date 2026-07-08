Министър Николай Найденов: Съдебната власт трябва да е независима във взимането на решения, а не като цяло

Съдебната власт трябва да е независима във взимането на решения, а не като цяло. Това коментира пред журналисти във Велико Търново министър Николай Найденов, който откри нов следствен арест в града. Той допълни и, че в последните години е създадена повече независимост на ръководството на съдебната система, а не на самите магистрати и това трябва да се промени.

Министър Найденов коментира и предстоящото заседание на Висшия съдебен съвет, което трябва да започне до минути.

“Като министър на правосъдието аз не мога да си позволя да боравя с предположения, мога да коментирам само факти. Когато фактите бъдат изяснени, тогава мога да взема отношение. Направил съм искане и като страна в това производство не искам да изказвам очаквания. Смятам, че моето искане е основателно“, посочи Найденов.

Правосъдният министър изрази мнение, че за да бъде изяснено напълно безпристрастно и обективно деянието на изпълняващия функциите административен ръководител на Софийска градска прокуратура Емилия Русинова, което е обект на производство, тя не следва да изпълнява тази длъжност, за да не упражнява вероятно влияние върху своите колеги.

Веселина АНГЕЛОВА