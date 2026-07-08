Младежи от СТД „Незабравка“ в челните места на 50-километровия нощен поход „Верея“

Великотърновското туристическо дружество „Незабравка“ се представи отлично на 27-ия републикански нощен поход „Верея“, който се проведе на 4 и 5 юли. Дружеството участва с 16 младежи, като доминацията на младежите във възрастова група до 19 години бе категорична.

При момчетата първи бе Илиян Илиев с време 8:41 часа. Втори се класира Никола Иванов за 8:47 часа, като и двамата значително подобриха миналогодишните си времена на похода.

При момичетата втора финишира Мира Стаматова с време 9:45 часа. Трети се класираха Цвета Иванова и Ема Стоянова, които преминаха трасето за 10:30 часа. Последните участници от групата финишираха минута преди 7:00 часа с време 10:59 ч.

Походът e с дължина 50 км и се провежда ежегодно от 2000 година. И тази година точно в 20 часа бе даден старт при местността Предела в Прохода на републиката. Маршрутът преминава по билото на Балкана през хижа „Грамадлива“, хижите „Кръстец“ и „Българка“, върховете Малък и Голям Бедек и хижа „Бузлуджа“ а финалът е при прохода Шипка, в подножието на емблематичния паметник. По трасето имаше два подкрепителни пункта, където участниците имаха възможност да презаредят сили. На хижа „Кръстец“ ги очакваха топли мекици и чай, а на хижа „Бузлуджа“ всички бяха посрещнати с баница и домашен айрян.

Организатор на похода е Туристическо дружество „Сърнена гора“ – Стара Загора.

Ана РАЙКОВСКА