Направиха нова сграда за арестанти и пробационна служба за 2,2 млн. евро

Откриха нова сграда на арест и пробационна служба във Велико Търново. Тя е с капацитет за 60 души, със 17 помещения и 4 места за престой на открито, както и с помещение за свиждания и срещи с адвокати. Намира се до бившето Сержантско училище. В близост е обособена и модерна административна сграда. Инвестицията е за 2,2 млн. евро, като изграждането на базата е продължило 6 години.

Новата сграда е резултат от дългогодишни усилия за подобряване на материалната база на службата и създаване на по-добри условия за работа на служителите. Според домакините реализацията на проекта ще допринесе за по-качествено административно обслужване, по-добра организация на дейността и по-ефективна координация между институциите, които ежедневно си взаимодействат в изпълнението на наказанията.

Събитието по откриването се състоя в присъствието на министъра на правосъдието Николай Найденов, областния управител Марин Богомилов и кмета Даниел Панов. В приветственото слово беше изтъкнато, че дейността по изпълнение на наказанията и охраната на задържаните е основен елемент от функционирането на правовата държава и изисква висока професионална подготовка, дисциплина, чувство за отговорност и зачитане на закона и човешкото достойнство.

„Държавата е длъжна да осигури на обвиняемите и подсъдимите помещения, които да отговарят на нормалните условия. Човешкото достойнство на всеки един от нас, било то задържан или лишен от свобода, трябва да се уважава и ние като общество сме длъжни да го показваме това уважение. Днес, тъй като фокусът е върху новия арест, нека се спрем над местата за задържане. Над шест години са били нужни на колегите, за да се стигне до това откриване днес“, каза министърът на правосъдието Николай Найденов .

Молебен за здраве и благоденствие бе отслужен от Великотърновския митрополит Григорий. След официалното откриване гостите разгледаха новата административна сграда, която ще обслужва дейността на Областната служба „Изпълнение на наказанията“ във Велико Търново.

