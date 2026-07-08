По случай Освобождението! В Бяла черква преди 49 години правят първата възстановка в България

На 6 юли 1877 г. предният отряд на ген. Гурко влиза в Бяла черква и се разполага на лагер край река Росица.

Населението тържествено посреща руските войски, като Ирина Бачо-Кирова (дъщерята на Бачо Киро) произнася прочувствена реч пред генерала в района на храм „Св. Димитър“.

На същата дата, но преди 49 години, през 1977 г. събитията са разиграни в първата за България историческа възстановка „Добре дошли, братушки“, посветена на 100-годишнината от преминаването и престоя на руските воини в Бяла черква. Така градът дава началото на нещо ново и непознато до този момент в страната.

Възстановката е разиграна на открито и снимана и излъчена по БНТ. Участват много белочерковци, сред които Цанко Христов, Иван Цветанов (Кънтито), Елка Минева играе Ирина Бачо-Кирова, баща й Васил Минев – в ролята на ген. Гурко, Върбан Стоянов и много други. Включват се роти, обоз и оръдия от Военното училище. Общо участващите тогава наброяват около 400 души.

Автор на възстановката и на филма „Аз, един Бачо Киро“, е Маргарита Атанасова – Арачийска, родена в Бяла черква, която ни напусна на 25 март миналата година.

Тя е историк и краевед, автор е на около 2000 статии на исторически теми, на документални филми и разработки, свързани с историята на Бяла черква. Голяма част от тях са публикувани във вестник „Павликенски глас“, в който е дългогодишен сътрудник.

Своята творческа, културна и научна дейност започва през 1966 г., а три години по-късно става уредник на къщата музей „Цанко Церковски“. Тогава обновява цялата експозиция, урежда първия битов кът и превръща градината в парк. Автор е на експозицията в къща музей „Райко Даскалов“.

Работила е и в София: в БНР като редактор и журналист, в БНТ – като репортер и сценарист. Филмът й „Аз, един Бачо Киро“ получава втора награда на кинофестивала в Кюстендил през 1976 г. Тя е сценарист и на филмите „Крилатият войвода“ за Филип Тотю и „Четата“ за Хаджи Димитър и Стефан Караджа. Работила е във Военна киностудия, в Дома на киното и в Центъра за филмова информация.

Член на Съюза на българските филмови дейци, Българското историческо дружество и Съюза на българските краеведи. През 1981 г. е обявена за деятел на културата.

Ана РАЙКОВСКА

Снимките публикува Анатолий Филипов