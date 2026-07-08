Съпругата на известен художник е убитата от автобус жена във Велико Търново

Жители на старата столица настояват за преместване на фаталната пешеходна пътека

73-ГОДИШНАТА ЕЛКА ТЕРЗИЕВА Е ЖЕНАТА, КОЯТО АВТОБУС УБИ НА ПЕШЕХОДНА ПЪТЕКА във Велико Търново. Все още не са изяснени причините за фаталната злополука от 7 юли, а разследването е под наблюдението на Районна прокуратура. Пробите на водача на рейса за употреба на алкохол и наркотични вещества са отрицателни, съобщиха от полицията.

Загиналата жена е съпруга на видния търновски художник и преподавател проф. Александър Терзиев. По негова инициатива Факултетът по изобразително изкуство на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ се сдобива със своята сграда, а той е негов декан в периода 1981 – 1989 г.

Двамата с Елка имат две деца.

Близките описват съпругата на художника като лъчезарна, колоритна и цветна личност, която носела в себе си оптимизъм и светлина.

„С нея си замина една цяла епоха“, гласи коментар на нейна позната в социалните мрежи.

Трагичната смърт на Елка стана повод за огромно обществено напрежение срещу войната по пътищата. Местните изтъкват, че пешеходната пътека, на която Елка загина, следва да бъде преместена на безопасно място. Настояха и за светофар в района на инцидента. Призоваха да се направи и експертен анализ за други рискови „зебри“, които следва да бъдат обезопасени своевременно.

Пътни инструктори пък изтъкнаха необходимостта от забрана на десен завой за идващите от бул. „България“ в посока ул. „Никола Габровски“.

Още по-фрапиращо е, че в момента, в който автобусът отне живота на Елка, пред Съдебната палата се провеждаше протест с искане за справедливост за жертвите на пътя.

Галина ГЕОРГИЕВА