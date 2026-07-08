Талантите на ОФК „Павликени“ грабнаха Купата на кмета на Г. Оряховица
Малките футболисти на ОФК „Павликени“ станаха носителите на Купата на кмета на Община Горна Оряховица. Спортната надпревара за деца на Футбол 7 се проведе на два терена по системата „всеки срещу всеки“, а срещи бяха с продължителност 2 полувремена по 20 минути.
Турнирът бе по проект на Община Горна Оряховица „ТАЛАНТИ GO” пo процедура BG05SFPR001-2.003-0030-C01 „Подкрепа за ученици с таланти“ по Приоритет 2 „Модернизация и качество на образованието“, финансирана по Програма „Образование“ 2021–2027.
Организатор и домакин на спортната проява бе местния футболен клуб „Локомотив“.
На изкуствения терен до горнооряховския стадион си дадоха среща общо четири отбора – домакините от „Локомотив“, „Таланти ГО“, „Левски“ (Лясковец) и ОФК „Павликени“.
След изиграването на всички двубои на първо място се класира отборът на ОФК „Павликени“. Втори са малките футболисти на „Левски“ . На трето място са домакините от „Локомотив“, четвърти останаха „Таланти ГО“.
Връчени бяха и няколко индивидуални награди. За най-техничен футболист бе определен Мишо Расланов от „Таланти ГО“. Като най-добър защитник бе отличен Димитър Ченков от „Локомотив“. Голмайстор на турнира стана Джан Петев от „Левски“, а Никола Колев от ОФК „Павликени“ получи отличието за най-добър вратар.
Отборите и индивидуалните победители получиха купи и медали от организаторите.