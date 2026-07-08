сряда, юли 8, 2026
Последни:
ОФК „Павликени“
Горна ОряховицаЛясковецПавликениСпорт

Талантите на ОФК „Павликени“ грабнаха Купата на кмета на Г. Оряховица

БОРБА БГ 7 четения 0 Comments

Малките футболисти на ОФК „Павликени“ станаха носителите на Купата на кмета на Община Горна Оряховица. Спортната надпревара за деца на Футбол 7 се проведе на два терена по системата „всеки срещу всеки“, а срещи бяха с продължителност 2 полувремена по 20 минути.

Турнирът бе по проект на Община Горна Оряховица „ТАЛАНТИ GO” пo процедура BG05SFPR001-2.003-0030-C01 „Подкрепа за ученици с таланти“ по Приоритет 2 „Модернизация и качество на образованието“, финансирана по Програма „Образование“ 2021–2027.
Организатор и домакин на спортната проява бе местния футболен клуб „Локомотив“.
На изкуствения терен до горнооряховския стадион си дадоха среща общо четири отбора – домакините от „Локомотив“, „Таланти ГО“, „Левски“ (Лясковец) и ОФК „Павликени“.

След изиграването на всички двубои на първо място се класира отборът на ОФК „Павликени“. Втори са малките футболисти на „Левски“ . На трето място са домакините от „Локомотив“, четвърти останаха „Таланти ГО“.
Връчени бяха и няколко индивидуални награди. За най-техничен футболист бе определен Мишо Расланов от „Таланти ГО“. Като най-добър защитник бе отличен Димитър Ченков от „Локомотив“. Голмайстор на турнира стана Джан Петев от „Левски“, а Никола Колев от ОФК „Павликени“ получи отличието за най-добър вратар.
Отборите и индивидуалните победители получиха купи и медали от организаторите.

 

Вижте още

ново училище

Писмо от 1874 г. разказва как в еленско село с 20-ина къщи си направили читалище

БОРБА БГ 16770 четения 1

“ЕТЪР Е НА 100, ЕТЪР Е НА 100, ЕТЪР Е НА 100!!!…, пяха тази вечер на “Митичния”

БОРБА БГ 546 четения 0

Отзвук от „Етър ВТ“ – „Славия“ 2:1. Станислав Генчев: „Когато човек иска да победи и прави всичко възможно, късметът е на негова страна“

БОРБА БГ 78 четения 0

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *