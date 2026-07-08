Тръгна подписка срещу удължаване на концесията на варовиковото находище в Самоводене

Фирма иска да продължи да добива суровини до 2049 г.

СТАРТИРА ПОДПИСКА СРЕЩУ УДЪЛЖАВАНЕ С ЧЕТВЪРТ ВЕК НА КОНЦЕСИЯТА НА ВАРОВИКОТО НАХОДИЩЕ, попадащо в землищата на Самоводене и Хотница.

Местните хора не желаят да бъдат продължени взривно-добивните дейности, които реално са започнали в далечната 1979 г.

Инвестиционното намерение е на „Стрела – 92“ ООД, която извлича подземни богатства от находището след решение на Министерски съвет от 2011 г. На 26 януари т.г. е сключено ново споразумение с фирмата за концесия. Контрактът е за експлоатация до 20 декември 2049 г.

Съгласно документацията, внесена за одобрение от РИОСВ, няма да има промяна в териториалния обхват на добивните работи. Проектът предвижда те да продължат върху площ от 140 дка. Средната годишна производителност остава 17 100 куб. м. Извличането на суровини ще се случва чрез пробивно-взривни дейности от специализирана фирма.

В Кметство Хотница тече събирането на подписи срещу инвестиционното намерение, което ще приключи на 15 юли.

„Подписката съдържа полета за име, година на раждане, адрес, дата и подпис. Молим всички жители, които желаят да подкрепят инициативата, да се включат в посочения срок, за да бъде обществената позиция на Хотница представена пред компетентните институции“, гласи обявлението.

Заинтересованите могат да се включат и след работно време. Във фоайето на Кметството са оставени листи за подписи и химикал.

Галина ГЕОРГИЕВА