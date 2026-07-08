В Добри дял канят на фестивала „От любов към българското“

В събота, 11 юли, в лясковското село Добри дял ще се проведе седмият фестивал „От любов към българското“.

Големият летен празник, на който ще се пее, танцува и ще се редят родни стихове от самодейци в региона, за поредна година ще обедини добридялчани и гости. Специален участник е ансамбъл „Македония“.

Нашенски танци и песни, посветени на България, още от 10 часа ще огласят пространството на площад „Възраждане“ пред местното читалище „Петко Р. Славейков – 1903“, което е и организатор на фестивала. То е подкрепено от кметството, пенсионерския клуб „Еделвайс” и с финансиране от Община Лясковец.

Форумът Регионален преглед на музикалното самодейно изкуство „От любов към българското“ е традиционен за Добри дял.

Организаторите канят на веселие и обещават, че по традиция по обяд ще почерпят с една от най-българските гозби – боб, сготвен по добридялски.

Ана РАЙКОВСКА