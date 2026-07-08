В Камен честват 149 години от епичните боеве на Малката Шипка

На 11 юли Камен тържествено ще чества 149 години от епичните боеве на Чаирската позиция.

Тази отбранителна линия е била между селата Камен, тогава с името Чаир, Николаево и Нова Върбовка, а местността е известна като Малката Шипка, тъй като от изхода на боевете с армията на Мехмед Али паша там е зависела съдбата на обсадения Плевен, а може би и на войната. Тук 16 000 руски воини под командването на генералите Татишчев и Леонов спират за няколко месеца до победата край Плевен набезите на 30 000 елитни войници от добре въоръжените турски табори. За свободата на България край Камен загиват 500 руски бойци и офицери, а турските загуби са 1500 убити и ранени. Загиналите руски воини са погребани в осем братски могили при село Камен.

Честването ще е от 19 часа с поднасяне на венци и цветя в памет на загиналите воини за освобождението на село Камен и с музикална програма.

В съботния ден ще бъде и традиционният Петровски панаир.

Ана РАЙКОВСКА