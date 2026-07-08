Велико Търново отбеляза 149 години от освобождението си

Велико Търново чества 149 години от своето освобождение. На 7 юли 1877 година е сложен краят на петвековното османско робство.

На паметника „Майка България“ се състоя военен ритуал, отслужен бе благослов, а кметът Даниел Панов, институции, организации и граждани положиха венци и цветя в знак на признателност към героизма, саможертвата и подвизите на героите от Българското освободително движение. Приет бе и строят на Националния военен университет „Васил Левски“. В церемонията участваха и председателите на патриотични родолюбиви организации – областният председател на Съюза на ветераните от войните на България Атанас Величков и на Общинския комитет „Васил Левски“ – Румен Петров.

По същото време курсанти от НВУ „Васил Левски“ положиха цветя и отдадоха чест на паметниците на Васил Левски, Христо Ботев, Стефан Стамболов, генерал Сава Муткуров, Стефан Стамболов, генерал Гурко, на паметника „Велчова завера“, Паметника на обесените, Паметната плоча на загиналите великотърновци във войните, монумента на Христо Иванов – Големия.

Празничен концерт в парк „Марно поле“ изнесе Духовият оркестър при Община Велико Търново, а в 21:45 ч. бе излъчена аудио-визуалната програма „Царевград Търнов – звук и светлина“.