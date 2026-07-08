Великотърновска област е начело по брой села на воден режим

15 села в 4 общини на Великотърновска област са на воден режим, с което тя повежда негативната класация.

Засегнатите от бедствието са 8292 души. Отчетният период е първата седмица на юли 2026 г., а справките са на водните оператори с държавно и общинско участие.

За сравнение, само в 7 области официално има обявени водни режими, а в някои от населените места предстои да бъдат отменени. Това не се отнася за нашата.

На второ място е Перник, там 6 села в 4 общини са с нарушено водоподаване, но се отнася само до 516 души. Трети регион е Търговище, на воден режим е 1 град с население 5039 души и 4 села, в които живеят общо 1516 души.

На територията на останалите 4 ВиК оператора без вода са по едно или две села.

За съжаление, въпреки постоянните новини за нови и нови ремонти по ВиК мрежата броят на селата на воден режим във Великотърновска област си стои почти без промяна.

Ана РАЙКОВСКА