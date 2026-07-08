сряда, юли 8, 2026
Последни:
"ВиК Йовковци" ООД, гр. Велико Търново уведомява своите абонати, че във връзка с авариен ремонт на водопроводната мрежа, днес 23.04.2026 г. (четвъртък) от 09:00ч. до 13:00ч. ще бъде спряно водоподаването за гр. Дебелец.
Водещи новиниОбщество

Великотърновска област е начело по брой села на воден режим

Ана Райковска 0 четения 0 Comments

15 села в 4 общини на Великотърновска област са на воден режим, с което тя повежда негативната класация.

Засегнатите от бедствието са 8292 души. Отчетният период е първата седмица на юли 2026 г., а справките са на водните оператори с държавно и общинско участие.

За сравнение, само в 7 области официално има обявени водни режими, а в някои от населените места предстои да бъдат отменени. Това не се отнася за нашата.

На второ място е Перник, там 6 села в 4 общини са с нарушено водоподаване, но се отнася само до 516 души. Трети регион е Търговище, на воден режим е 1 град с население 5039 души и 4 села, в които живеят общо 1516 души.

На територията на останалите 4 ВиК оператора без вода са по едно или две села.

За съжаление, въпреки постоянните новини за нови и нови ремонти по ВиК мрежата броят на селата на воден режим във Великотърновска област си стои почти без промяна.

Ана РАЙКОВСКА

Вижте още

Дебелец

Веялка от Дебелец печели сребърен медал в Лондон през XIX век

Михаил Михалев 539 четения 0

Стягат търгове за пасищата в община Велико Търново

БОРБА БГ 396 четения 0

Искат закон за стачките в България

БОРБА БГ 223 четения 1

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *